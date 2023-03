Tardelli | «Il Milan può vincere la Champions | ma serve che Leao…»

(Di venerdì 10 marzo 2023) Le parole di Marco, ex calciatore della Juventus e della Nazionale, sulle possibilità europee delMarcoha parlato a La Stampa della stagione del. PAROLE – «Contro il Tottenham di Conte non era certo facile, ma ildi Pioli non è andato là a difendersi o a gestire il risultato bensì a fare la partita. Se dovessi trovare una nota negativa, direi che è stata la fragilità di Leao in questo momento così importante. Con Leao in forma i rossoneri possono puntare alla vittoria finale, senza la sua energia la vedo difficile. Erano undici anni che ilnon raggiungeva i quarti di finale nella. Un grande traguardo ed il merito va tutto a Stefano Pioli. Ha capito che la squadra era in sofferenza, doveva cambiare e l’ha fatto ...

