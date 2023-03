Tabitha Chawinga sta spostando gli equilibri della Serie A

Leggi su ultimouomo

(Di venerdì 10 marzo 2023) Quando l’Inter femminile ha annunciato l’arrivo in prestito di, l’impatto mediatico è stato praticamente nullo. Non è strano: il suo nome era sconosciuto anche a chi segue il calcio femminile, nonostante i suoi numeri raccontassero di una calciatrice che ha segnato più gol che partite giocate, che è stata capocannoniere per cinque volte in neanche 10 anni di carriera. Il professionismo ha permesso ai club italiani di portare inA calciatrici che prima non sarebbero mai arrivate, offrendo loro contratti che con il dilettantismo sarebbe stato impossibile garantire. Lineth Beerensteyn, Kosovare Asllani o Stephanie Van Der Gragt, tutte atlete di alto livello, con esperienze significative nei più importanti campionati in Europa., al contrario di questi nomi, arrivava invece da una lunga ...