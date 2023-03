Szczesny meglio di Buffon? Portieri a confronto: la risposta definitiva (Di venerdì 10 marzo 2023) Szczesny è il presente della Juventus, Buffon è stato il passato; proviamo a vedere, mettendoli a confronti, chi è il migliore. Nel calcio il ruolo del portiere è fondamentale; si può discutere se sia l’elemento più importante all’interno di una squadra ma è sicuramente un giocatore determinante. Avere un portiere di ottimo livello significa non subire gol e mantenere la porta inviolata vuol dire, quantomeno, pareggiare la partita. La Juventus, dal punto di vista del portiere, può contare su Szczesny; estremo difensore di assoluto livello ha più volte salvato i bianconeri. Ricordiamo, nella passata stagione, il rigore parato a Veretout all’andata e a Pellegrini al ritorno nella doppia sfida con la Roma. In questa stagione, invece, è stato decisivo in più di una circostanza come ad esempio la gara casalinga con la Juventus. Giocatore ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 10 marzo 2023)è il presente della Juventus,è stato il passato; proviamo a vedere, mettendoli a confronti, chi è il migliore. Nel calcio il ruolo del portiere è fondamentale; si può discutere se sia l’elemento più importante all’interno di una squadra ma è sicuramente un giocatore determinante. Avere un portiere di ottimo livello significa non subire gol e mantenere la porta inviolata vuol dire, quantomeno, pareggiare la partita. La Juventus, dal punto di vista del portiere, può contare su; estremo difensore di assoluto livello ha più volte salvato i bianconeri. Ricordiamo, nella passata stagione, il rigore parato a Veretout all’andata e a Pellegrini al ritorno nella doppia sfida con la Roma. In questa stagione, invece, è stato decisivo in più di una circostanza come ad esempio la gara casalinga con la Juventus. Giocatore ...

