Superbonus: il conto sale a 75 miliardi (Di venerdì 10 marzo 2023) Il "picco" dei lavori dovrebbe essere alle spalle, ma la spesa per il Superbonus continua inesorabilmente a salire. Secondo l'ultimo aggiornamento dell'Enea (l'ente pubblico che opera nei settori dell'energia, dell'... Leggi su today (Di venerdì 10 marzo 2023) Il "picco" dei lavori dovrebbe essere alle spalle, ma la spesa per ilcontinua inesorabilmente a salire. Secondo l'ultimo aggiornamento dell'Enea (l'ente pubblico che opera nei settori dell'energia, dell'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VigilanzaT : @Moonlightshad1 da non credere... Come se le impalcature in edilizia fossero state inventate ad hoc per il Superbonus! Ma ci rendiamo conto? - Eposmail : #lariachetira #superbonus , anche molti ( non tutti ) amministratori di condominio culo e camicia con i gc hanno s… - aniello7779 : RT @aniello7779: @marattin @andrea_xtr Ma come mai nessuno ci presenta un conto economico serio e imparziale di costo/benefici del superbon… - gtv11_r : @ImolaOggi RESPONSABILI : GIORGETTI - MELONI - DRAGHI. Bisogna chieder conto a loro. Draghi ha gestito il superbonus da GENNAIO 2021. - PaBi63 : RT @aniello7779: @marattin @andrea_xtr Ma come mai nessuno ci presenta un conto economico serio e imparziale di costo/benefici del superbon… -