Superbonus | da proroga villette ai crediti incagliati | le novità

(Di venerdì 10 marzo 2023) La Commissione finanze alla Camera è al lavoro sugli emendamenti alla legge di conversione del decreto cessioni (Dl 11/2023) che ha vietato lo sconto in fattura e la cessione del credito per i nuovi interventi in ambito edilizio. Ma diversi sono ancora i nodi da sciogliere. Sul tavolo c’è laal 30 giugno 2023 per poter usufruire delal 110% per i lavori edilizi che riguardano lee le case unifamiliari ma anche lo sblocco dei. La prossima settimana sarà dedicata all’illustrazione delle proposte di modifica e alle interlocuzioni tra governo e maggioranza per verificare termini e coperture sulle ipotesi che al momento sono sul tavolo. Le votazioni sugli emendamenti si terranno a partire dal 20-21 marzo per consentire al provvedimento di approdare in Aula il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sole24ore : Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, giovedì #9marzo: il #BTp Italia vola a 8,6 miliardi. #Superbonus e ville… - Enricopalacino : RT @rinnovabiliit: ?? Tra gli emendamenti al Dl “blocca cessioni” c’è la proroga del #Superbonus 110 per villette, la deroga su sconto in fa… - twitt_keycalt : RT @rinnovabiliit: ?? Tra gli emendamenti al Dl “blocca cessioni” c’è la proroga del #Superbonus 110 per villette, la deroga su sconto in fa… - joe_bencardino : RT @SkyTG24: #Bonus edilizi, cosa potrebbe cambiare con gli emendamenti fra proroghe e deroghe - SkyTG24 : #Bonus edilizi, cosa potrebbe cambiare con gli emendamenti fra proroghe e deroghe -

villette. La conversione in legge del decreto potrebbe essere l'occasione per allargare le maglie della fruibilità delper le villette nel caso di lavori ad uno stato ...... mentre si continua a lavorare per definire il bonus legato al Sisma, sia per quanto concerne l'accollo, sia per quello che riguarda il'. Commenti da ...Nel fondo spicca il tema del('e villette, caccia a 1 miliardo per la'). Subito sotto troviamo la notizia che Volkswagen sospende i piani di realizzare nuove batterie in ...

Bonus edilizi, cosa potrebbe cambiare con gli emendamenti fra proroghe e deroghe Sky Tg24

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...ROMA – Si va verso una soluzione rapida per consentire la cessione dei crediti edilizi maturati nel 2022, ma attualmente bloccati nell’iter di approvazione in banca e con la scadenza del 31 marzo che ...