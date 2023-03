Superbonus | da proroga villette ai crediti incagliati | le novità

(Di venerdì 10 marzo 2023) La Commissione finanze alla Camera è al lavoro sugli emendamenti alla legge di conversione del decreto cessioni (Dl 11/2023) che ha vietato lo sconto in fattura e la cessione del credito per i nuovi interventi in ambito edilizio. Ma diversi sono ancora i nodi da sciogliere. Sul tavolo c’è laal 30 giugno 2023 per poter usufruire delal 110% per i lavori edilizi che riguardano lee le case unifamiliari ma anche lo sblocco dei. La prossima settimana sarà dedicata all’illustrazione delle proposte di modifica e alle interlocuzioni tra governo e maggioranza per verificare termini e coperture sulle ipotesi che al momento sono sul tavolo. Le votazioni sugli emendamenti si terranno a partire dal 20-21 marzo per consentire al provvedimento di approdare in Aula il ...

... ilha avuto un blocco, ancora una volta, creando ulteriore confusione. Si continua a dibattere per ladelle unità singole del 31.03 A parlarne è ancora una volta Giuseppe Pettina. ...Non si può non parlare deledilizio: " Lo stop alla cessione dei crediti mette a rischio ... L'esempio, per iniziare, deve essere quello della Sanità: l'ottenimento delladel ...Tra le questioni in discussione vi è laal 30 giugno 2023 per usufruire delal 110% per i lavori edilizi che riguardano le villette e le case unifamiliari, nonché lo sblocco dei ...

Le ultime notizie sul superbonus 110% fanno tirare un sospiro di sollievo ad imprese e famiglie. Il risultato è ormai in cassaforte, e prevede che il superbonus resta attivo e senza modifiche sino al ...Una delle questioni centrali, insomma, è la sostenibilità per i conti dello Stato degli incentivi che, fino ad oggi, sono costati qualcosa come 100 miliardi di euro, poco meno di quanto speso per il ...