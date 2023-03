Suicide Squad | Kill the Justice League | l’uscita potrebbe essere rinviata

(Di venerdì 10 marzo 2023) Ladi Rocksteadyrestare in panchina: stando ai rumordithesarà, ma sarà vero? È quanto mai evidente chetheè qualcosa di molto speciale per Rocksteady, e sefosse effettivamentecome sembrano asserire i rumor in merito ne avremmo l’ennesima conferma. Il team di sviluppo ha giocato a carte coperte fino allo scorso State of Play, durante il quale i talenti dietro al gioco hanno parlato con entusiasmo della loro lettera d’amore al lato oscuro dell’universo DC. Purtroppo (o, per il bene del titolo, per fortuna) i ...

: Kill the Justice League, uno dei giochi più importanti in uscita nel 2023, non sarà lanciato a maggio, secondo quanto riportato giovedì 09 marzo da Bloomberg. La Warner Bros ha ...... che ha visto il debutto sottotono qualche mese fa di Gotham Knights e che di recente è di nuovo sotto i riflettori per l'imminente (o almeno sembra ) arrivo di: Kill the Justice League ...Rocksteady ha atteso molto tempo prima di mostrare un gameplay che soddisfasse le esigenze del pubblico e mostrasse cosa fosse realmenteKill the Justice League . Il gameplay mostrato ormai quasi un mese mese allo State of Play di Sony è stato accolto dal pubblico molto tiepidamente. Aggiungi l'approccio live service ed ...

Anche Jez Corden ha sentito che Suicide Squad verrà rinviato di nuovo Everyeye Videogiochi

La Suicide Squad di Rocksteady potrebbe restare in panchina: stando ai rumor l'uscita di Kill the Justice League sarà rinviata, ma sarà vero