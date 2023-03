Südtirol – SPAL, attiva la prevendita per il settore ospiti del “Druso” (Di venerdì 10 marzo 2023) È aperta la prevendita per il settore ospiti dello Stadio “Nerone Claudio Druso” di Bolzano, in vista del match Südtirol – SPAL che si giocherà sabato 18 marzo alle ore 14:00. I tagliandi sono in vendita esclusivamente nella sezione dedicata del sito ufficiale del club altoatesino. I biglietti a disposizione nel settore ospiti sono 625 ed il prezzo di ogni tagliando è di € 15,00 per gli adulti e € 11,00 per Under 17 e Over 70. La prevendita dedicata alla tifoseria biancazzurra terminerà venerdì 17 marzo alle ore 19:00. Fonte articolo e foto: www.SPALferrara.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA. Leggi su seriea24 (Di venerdì 10 marzo 2023) È aperta laper ildello Stadio “Nerone Claudio” di Bolzano, in vista del matchche si giocherà sabato 18 marzo alle ore 14:00. I tagliandi sono in vendita esclusivamente nella sezione dedicata del sito ufficiale del club altoatesino. I biglietti a disposizione nelsono 625 ed il prezzo di ogni tagliando è di € 15,00 per gli adulti e € 11,00 per Under 17 e Over 70. Ladedicata alla tifoseria biancazzurra terminerà venerdì 17 marzo alle ore 19:00. Fonte articolo e foto: www.ferrara.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sabrijouini83 : Ascoli ?? ?? Bari 0-1 Brescia ?? Cagliari 1-1 Como ?? Modena ?? 1-0 Frosinone ?? Venezia 3-0 Spal ?? Cittadella 2-1 Südtir… - SportStreamUK : Tonight Programme ?????? Serie B Frosinone vs Venezia SPAL vs Cittadella Südtirol vs Perugia Como vs Modena Brescia… - tabellamercatob : 9^ ritorno #SerieB Alle 15.00 sette partite Convocati e undici schierati nel turno infrasettimanale… - sabrijouini83 : ??Partite terminate Bari ?? Venezia 1-0 Benevento ?? Südtirol 0-2 Cagliari ?? Genoa 0-0 Cittadella ?? Brescia 0-0 Mode… - alfmarea1981 : RT @SoyCalcio_: ?? FINALES #SerieB: ?? Bari 1-0 Venezia ?? Benevento 0-2 SüdTirol ?? Cagliari 0-0 Genoa ?? Cittadella 0-0 Brescia ?? Modena 0-1… -