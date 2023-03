Sudtirol | Cissé | «Vi racconto la mia favola»

(Di venerdì 10 marzo 2023) Moustapha, attaccante dell’Atalanta in prestito al, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della sua stagione in B Moustapha, attaccante dell’Atalanta in prestito al, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della sua stagione in B. Le sue dichiarazioni: «Mi sembra tutto una, ancora fatico a credere che stia succedendo davvero. In Italia mi sono trovato subito bene e sono stato accolto molto bene.? Mi sono sentito subito parte del gruppo al mio arrivo. Ho sfruttato le opportunità grazie anche alla fiducia del mister. Serie A? Pensiamo solo a dare il meglio partita dopo partita». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Il Südtirol di Pierpaolo Bisoli continua a vincere dimostrando di avere una propria identità di squadra. Alla sua prima stagione in Serie B la squadra altoatesina si trova attualmente al quarto posto ......Ioannis (Spal) MARTELLA Bruno (Ternana) PIEROZZI Edoardo (Como) TUNJOV Georgi (Spal) PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO AMMONIZIONE SECONDA SANZIONE CISSE Moustapha Elhad () c) ...Ammoniti: 45'+1' pt Belardinelli (FCS), 8' st Iannoni (P), 32' st Curado (P), 42' st Rosi (P), 45'+5'(FCS). Espulso al 45'+3' st Rosi (P) per somma di ammonizioni. Angoli: 8 - 3 (2 - 1). ...