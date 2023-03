Successo per la Federazione Paralimpica Calcio Balilla in Argentina (Di venerdì 10 marzo 2023) “Il mio sogno è vedere giocare il Calcio Balilla in tutto il mondo e che possa finalmente diventare uno sport paralimpico”. Sono queste le parole di Francesco Bonanno, già campione del mondo della disciplina e attuale presidente della Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla. Bonanno è appena rientrato dalla missione in Argentina. “Siamo stati una settimana a Mendoza, città dell’Argentina centro-occidentale – ha spiegato Bonanno – dove abbiamo portato avanti il nostro progetto “Paralympic Foosball Xperience” (PFX). Esso ha l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema dell’inclusione e della disabilità. Ciò oltre a far sviluppare questa disciplina in tutto il mondo, affinché un giorno possa diventare uno sport paralimpico”. PFX è ... Leggi su danielebartocciblog (Di venerdì 10 marzo 2023) “Il mio sogno è vedere giocare ilin tutto il mondo e che possa finalmente diventare uno sport paralimpico”. Sono queste le parole di Francesco Bonanno, già campione del mondo della disciplina e attuale presidente dellaItaliana. Bonanno è appena rientrato dalla missione in. “Siamo stati una settimana a Mendoza, città dell’centro-occidentale – ha spiegato Bonanno – dove abbiamo portato avanti il nostro progetto “Paralympic Foosball Xperience” (PFX). Esso ha l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema dell’inclusione e della disabilità. Ciò oltre a far sviluppare questa disciplina in tutto il mondo, affinché un giorno possa diventare uno sport paralimpico”. PFX è ...

