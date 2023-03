Stupro di gruppo, Portanova racconta la sua verità: "Il mio silenzio è durato troppo" (Di venerdì 10 marzo 2023) "Penso che il nostro silenzio sia durato troppo. Ad oggi quello che posso dirvi è che continuo a chiedermi perché stia succedendo tutto questo. Soffro per tutto quello che sento, che leggo e per tutte quelle persone che ne fanno parte e sono coinvolte in questa vicenda. Fino a qualche settimana fa l'unico scopo era indossare la maglietta più bella del mondo, ora sto rinunciando ad ... Leggi su genova.repubblica (Di venerdì 10 marzo 2023) "Penso che il nostrosia. Ad oggi quello che posso dirvi è che continuo a chiedermi perché stia succedendo tutto questo. Soffro per tutto quello che sento, che leggo e per tutte quelle persone che ne fanno parte e sono coinvolte in questa vicenda. Fino a qualche settimana fa l'unico scopo era indossare la maglietta più bella del mondo, ora sto rinunciando ad ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Portanova condannato per stupro di gruppo: 'La ragazza vittima, ha persino finto di star male pur di sopravvivere''… - fefebaraonda : RT @pallonatefaccia: Poco fa si è conclusa la conferenza stampa di Manolo #Portanova, centrocampista del @GenoaCFC condannato in primo grad… - AnsaLiguria : Portanova, 'il mio silenzio durato troppo ora sto soffrendo'. Parla il giocatore condannato in primo grado per stup… - rep_genova : Stupro di gruppo, Portanova racconta la sua verità: 'Il mio silenzio è durato troppo' [aggiornamento delle 19:11] - Corriere : Portanova e la condanna per stupro: «No a giudizi mediatici, ora la mia verità» -