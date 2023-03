Striscione per dire basta alle morti in mare, multa e squalifiche per l’Athletic Brighela (Di venerdì 10 marzo 2023) Scanzorosciate. “Cimitero Mediterraneo, basta morti in mare”: con questo Striscione l’Athletic Brighela, squadra dilettantistica bergamasca che milita nel girone B di terza categoria, ha voluto lanciare un messaggio umanitario di solidarietà, a pochi giorni dalla tragedia di Cutro, solo l’ultima purtroppo di una lunga serie di drammi che hanno avuto come teatro le acque al largo delle coste italiane. L’idea, nobile, della formazione cittadina si è però rivelata un boomerang, tanto che il Giudice sportivo della Delegazione di Bergamo nel suo ultimo comunicato ufficiale ha preso duri provvedimenti contro la società e alcuni suoi tesserati per quel gesto di sostegno, mostrato poco prima del fischio d’inizio della sfida contro il River Negrone, mentre entrambe le squadre erano schierate al ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 10 marzo 2023) Scanzorosciate. “Cimitero Mediterraneo,in”: con questo, squadra dilettantistica bergamasca che milita nel girone B di terza categoria, ha voluto lanciare un messaggio umanitario di solidarietà, a pochi giorni dalla tragedia di Cutro, solo l’ultima purtroppo di una lunga serie di drammi che hanno avuto come teatro le acque al largo delle coste italiane. L’idea, nobile, della formazione cittadina si è però rivelata un boomerang, tanto che il Giudice sportivo della Delegazione di Bergamo nel suo ultimo comunicato ufficiale ha preso duri provvedimenti contro la società e alcuni suoi tesserati per quel gesto di sostegno, mostrato poco prima del fischio d’inizio della sfida contro il River Negrone, mentre entrambe le squadre erano schierate al ...

