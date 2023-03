Striscia la Notizia | Luca Abete a Napoli per il servizio sul volantinaggio VIDEO

Leggi su cinemaserietv

(Di venerdì 10 marzo 2023) Alasi torna a parlare di sfruttamento sul lavoro in Italia.cura unsulche molto spesso viene pagato poco e anche in nero. L’inviato del telegiornale satirico ferma uno di quelli considerati tra i responsabili di queste attività a Casoria in provincia di. Distribuzione volantini: pochi soldi e molto nero @lahttps://t.co/ldi31n1qq3 —la(@) March 9, 2023 Su Canale 5 si parla di lavoro in un periodo molto complicato soprattutto nel meridione del nostro paese. Molto spesso gli addetti alla ...