Street Art, a Roma la nuova opera di Laika a sostegno delle donne iraniane

Nella notte tra il 9 e il 10 marzo, in via Nomentana (all'altezza della Basilica di Sant'Agnese fuori le Mura), nei pressi dell'Ambasciata Iraniana è apparsa la nuova opera della Street Artist Laika, dal titolo "Poisoned by the Islamic Regime". Il poster, affisso nella settimana dell'8 marzo giornata internazionale della donna, ritrae una studentessa con l'Hijab e la maschera antigas che studia un manuale su "come rovesciare il regime islamico". L'immagine vuole essere un chiaro riferimento agli avvelenamenti crescenti nei luoghi di studio ai danni delle studentesse. Come spiega l'artista, "Lascio alla strada un'altra opera a sostegno delle donne iraniane, afferma Laika, è necessario sostenere questa ..."

