Straniero aggredito a calci e pugni e rapinato sul bus: tre arrestati, due dei quali sono minorenni (Di venerdì 10 marzo 2023) Hanno aggredito un cittadino Straniero a calci e pugni e poi lo hanno rapinato sul bus : tre arrestati, due dei quali sono minorenni . Il fatto è avvenuto il 13 novembre scorso a bordo di un autobus a ... Leggi su leggo (Di venerdì 10 marzo 2023) Hannoun cittadinoe poi lo hannosul bus : tre, due dei. Il fatto è avvenuto il 13 novembre scorso a bordo di un autobus a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lacittanews : Nella mattinata di ieri, giovedì 9 marzo 2023, un giovane straniero è stato aggredito a Milano, in un appartamento… - leggoit : Straniero aggredito a calci e pugni e rapinato sul bus: tre arrestati, due dei quali sono minorenni - LaCittaSalerno : #pontecagnanofaiano ancora violenza in litoranea: aggressione a bottigliate Leggi qui --> - veneziatoday : Straniero aggredito e accoltellato all'alba in via Piave -> -