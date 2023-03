Stranieri, poveri, disagiati: accogliere è una fatica. Scrive D’Ambrosio (Di venerdì 10 marzo 2023) Una “cattedra dell’accoglienza” può rappresentare quasi un ossimoro: l’accoglienza è operatività, concretezza, dono del proprio tempo e risorse, lavoro, emergenze in terra e in mare e cosi via. Eppure anche l’accoglienza ha bisogno di un “pensiero”, di qualcuno che ci insegni cos’è, quali le sue radici culturali, siano esse religiose o laiche; che spieghi il perché alcuni popoli e gruppi siano più accoglienti e altri meno, lo stesso dicasi per le compagini sociali e politiche. Una cattedra dell’accoglienza si è appena conclusa alla Fraterna Domus di Sacrofano (Rm; 6-10 marzo), con diversi relatori (Pietro Parolin, V. Buonomo, R. D’Ambrosio, M. Faggioni, P. Naso, B. Carucci Viterbi, M. Perrone, N. Kebour, A. Carfora, S. Defraia, G. Perego) e realtà impegnate nell’accoglienza (Comunità Giovanni XXIII, Centro Astalli, Fondazione S. Vito, Cercasi un fine, Caritas, ... Leggi su formiche (Di venerdì 10 marzo 2023) Una “cattedra dell’accoglienza” può rappresentare quasi un ossimoro: l’accoglienza è operatività, concretezza, dono del proprio tempo e risorse, lavoro, emergenze in terra e in mare e cosi via. Eppure anche l’accoglienza ha bisogno di un “pensiero”, di qualcuno che ci insegni cos’è, quali le sue radici culturali, siano esse religiose o laiche; che spieghi il perché alcuni popoli e gruppi siano più accoglienti e altri meno, lo stesso dicasi per le compagini sociali e politiche. Una cattedra dell’accoglienza si è appena conclusa alla Fraterna Domus di Sacrofano (Rm; 6-10 marzo), con diversi relatori (Pietro Parolin, V. Buonomo, R., M. Faggioni, P. Naso, B. Carucci Viterbi, M. Perrone, N. Kebour, A. Carfora, S. Defraia, G. Perego) e realtà impegnate nell’accoglienza (Comunità Giovanni XXIII, Centro Astalli, Fondazione S. Vito, Cercasi un fine, Caritas, ...

