Stramaccioni | “Atalanta avversario perfetto per il Napoli per dimostrare che contro la Lazio è stato solo un passo falso”

A Radio CRC, nel corso della trasmissione "Si Gonfia la Rete", è intervenuto Andrea Stramaccioni, allenatore e commentatore DAZN. Queste le sue parole: "Napoli-Lazio? Io credo che per una volta bisogna fare i complimenti all'avversario che a Napoli conoscete bene. Nel primo tempo il merito è stato della Lazio che non ha permesso al Napoli di giocare come gli piace fare. Felipe Anderson e Zaccagni hanno ripiegato per tutta la partita. -afferma Stramaccioni - Nel secondo tempo il Napoli ha ricominciato a fare il Napoli alzando il ritmo, ma proprio nel miglior momento degli azzurri la Lazio ha trovato il gol con Vecino. Il Napoli avrebbe meritato sicuramente il ..."

