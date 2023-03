Strage Amburgo, suicida l'attentatore: era un ex membro dei testimoni di Geova (Di venerdì 10 marzo 2023) "Philipp F. era un ex membro dei testimoni di Geova e ha lasciato volontariamente la comunita' un anno e mezzo fa" riferisce Thomas Radszuweit, vice capo del dipartimento per la protezione dello Stato,... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 10 marzo 2023) "Philipp F. era un exdeidie ha lasciato volontariamente la comunita' un anno e mezzo fa" riferisce Thomas Radszuweit, vice capo del dipartimento per la protezione dello Stato,...

