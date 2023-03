Strage Amburgo, Mattarella “Sconvolge accanimento contro inermi” (Di venerdì 10 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Le immagini della brutale violenza nel tempio dei Testimoni di Geova della città di Amburgo hanno dolorosamente colpito gli italiani tutti. Sconvolge, in particolare, l'accanimento contro cittadini inermi, pacificamente riuniti in un luogo di culto. In questa tristissima circostanza desidero far pervenire a Lei, signor Presidente e caro amico, le più sentite condoglianze della Repubblica Italiana e le espressioni della mia personale vicinanza al lutto delle famiglie delle vittime. Il nostro affettuoso pensiero va anche ai molti feriti, augurando loro un pronto e completo ristabilimento”. Lo afferma il presidente della Republica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al presidente della Repubblica Federale di Germania, Frank-Walter Steinmeier. – foto ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 10 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Le immagini della brutale violenza nel tempio dei Testimoni di Geova della città dihanno dolorosamente colpito gli italiani tutti., in particolare, l'cittadini, pacificamente riuniti in un luogo di culto. In questa tristissima circostanza desidero far pervenire a Lei, signor Presidente e caro amico, le più sentite condoglianze della Repubblica Italiana e le espressioni della mia personale vicinanza al lutto delle famiglie delle vittime. Il nostro affettuoso pensiero va anche ai molti feriti, augurando loro un pronto e completo ristabilimento”. Lo afferma il presidente della Republica, Sergio, in un messaggio inviato al presidente della Repubblica Federale di Germania, Frank-Walter Steinmeier. – foto ...

