Strage ad Amburgo, il video degli spari nella chiesa dei testimoni di Geova: l’assassino fa fuoco dalla finestra (Di venerdì 10 marzo 2023) In un video ripreso da un testimone si sentono i colpi di arma da fuoco sparati in una chiesa dei testimoni di Geova ad Amburgo, nel quartiere di Alsterdorf. E, in un secondo momento, l’assassino che spara dalla finestra. Otto i morti e diversi feriti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 10 marzo 2023) In unripreso da un testimone si sentono i colpi di arma dasparati in unadeidiad, nel quartiere di Alsterdorf. E, in un secondo momento,che spara. Otto i morti e diversi feriti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Apprendo con grande tristezza della strage avvenuta ieri sera ad Amburgo. In questa tragica circostanza, esprimo pr… - Agenzia_Ansa : Ci sarebbe un ex membro dei testimoni di Geova dietro la strage commessa ieri in una chiesa della comunità ad Ambur… - Antonio_Tajani : Seguo con apprensione gli sviluppi della strage avvenuta in una chiesa dei Testimoni di Geova ad #Amburgo. Esprimo… - Humbert04892591 : RT @GiorgiaMeloni: Apprendo con grande tristezza della strage avvenuta ieri sera ad Amburgo. In questa tragica circostanza, esprimo profond… - ilfattovideo : Strage ad Amburgo, il video degli spari nella chiesa dei testimoni di Geova: l’assassino fa fuoco dalla finestra -