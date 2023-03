Strage ad Amburgo | 7 morti e otto feriti in una chiesa Suicida l' attentatore

(Di venerdì 10 marzo 2023) Tragedia ieri sera ad, nel quartiere di Alsterdorf, in Germania. Sette persone, tra cui una donna in avanzato stato di gravidanda, sono state uccise con colpi di arma da fuoco ed almeno altre ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Apprendo con grande tristezza della strage avvenuta ieri sera ad Amburgo. In questa tragica circostanza, esprimo pr… - Agenzia_Ansa : Ci sarebbe un ex membro dei testimoni di Geova dietro la strage commessa ieri in una chiesa della comunità ad Ambur… - Antonio_Tajani : Seguo con apprensione gli sviluppi della strage avvenuta in una chiesa dei Testimoni di Geova ad #Amburgo. Esprimo… - blogsicilia : #notizie #sicilia Strage Amburgo, Mattarella “Sconvolge accanimento contro inermi” - - Enric0Chessa : Amburgo, strage nella chiesa dei testimoni di Geova: killer spara nella mischia e uccide 8 persone. Diversi feriti… -

- Le autorità dihanno dichiarato che per lanella chiesa dei Testimoni di Geova non ci sono indicazioni che sia un atto di terrorismo. Il killer, Philipp F. è stato presumibilmente interrotto nel suo ...Ancora ignote le ragioni che hanno portato l'uomo a compiere la. La polizia non esclude ... - Tragedia ieri sera ad, nel quartiere di Alsterdorf, in Germania. Sette persone, tra cui una ...in una chiesa di Testimoni di Geova: un uomo riprende con il cellulare la sparatoria LaAl piano superiore del tempio, in tarda serata, è stata trovata una persona morta che ...

Strage di Testimoni di Geova: 7 morti, il giallo del killer EuropaToday

ROMA (ITALPRESS) – “Le immagini della brutale violenza nel tempio dei Testimoni di Geova della città di Amburgo hanno dolorosamente colpito gli italiani tutti. Sconvolge, in particolare, l’accanimento ...Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla ...