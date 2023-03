Strage ad Amburgo, 7 morti e otto feriti in una chiesa. Ritrovato morto il killer (Di venerdì 10 marzo 2023) - L'uomo è entrato in un tempio di testimoni di Geova, nel quartiere Alsterdorf, E avrebbe aperto il fuoco a caso durante una celebrazione. Prima di essere arrestato si è tolto la ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 10 marzo 2023) - L'uomo è entrato in un tempio di testimoni di Geova, nel quartiere Alsterdorf, E avrebbe aperto il fuoco a caso durante una celebrazione. Prima di essere arrestato si è tolto la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MediasetTgcom24 : Amburgo - Strage in una chiesa dei testimoni di Geova. Forse due killer in azione: le #foto della tragedia… - LeoganeMickael : Strage ad Amburgo, sette morti e otto feriti in una chiesa dei testimoni di Geova. Polizia: «Killer tra le vittime» - LaStampa : Amburgo, strage di testimoni di Geova: uccisi sette fedeli è mistero sul killer - CaterinaDoglio : RT @guidoolimpio: Amburgo. In attesa di news su matrice strage nel tempio testimoni di Geova. Sette i morti. Tra loro anche il possibile ki… - sallo_news : La strage di #Amburgo anche il killer fra le sette vittime -