“Storie Italiane” | Nadia Rinaldi parla del difficile intervento che ha subito anni fa

Leggi su tvzap

(Di venerdì 10 marzo 2023) News tv. “”,del suodi addominoplastica.straordinarie edi ogni giorno si alternano ed intrecciano in studio per raccontare l’Italia. I protagonisti raccontano le proprie vicende in prima persona, coadiuvati da giornalisti, esperti e inviati che commentano i fatti. Nel corso della puntata di ieri 9 Marzo 2023 disi èto di chirurgia plastica e dopo la testimonianza di una donna sfigurata in seguito ad un, ospite del programma di Rai 1 condotto da Eleonora Daniele, ha raccontato per la prima volta di avere dovuto ...