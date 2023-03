Stasera in tv il ricordo di Dario Fo e del suo Mistero Buffo, in prima serata su Rai 3 (Di venerdì 10 marzo 2023) Da non perdere, Stasera in tv, c’è il documentario Dario Fo: l’ultimo Mistero Buffo (2022) di Gianluca Rame. Un omaggio la Premio Nobel per la Letteratura (foto Rai documentari) Un artista geniale. A volte scomodo. Inviso al potere. Che, però, non ha potuto non chinare la testa di fronte al maestro. Soprattutto dopo la vittoria del Premio Nobel per la Letteratura nel 1997. Un riconoscimento allle sue opere, in particolare quelle teatrali. Mai banali e attuali oggi come non mai. Stasera in tv alle 21.25 su Rai 3, in prima visione, va in onda Dario Fo: l’ultimo Mistero Buffo. La storia del drammaturgo e del suo teatro. Che continua a dare voci alla contemporaneità, in tutto il mondo. Di cosa parla Dario Fo: l’ultimo ... Leggi su amica (Di venerdì 10 marzo 2023) Da non perdere,in tv, c’è il documentarioFo: l’ultimo(2022) di Gianluca Rame. Un omaggio la Premio Nobel per la Letteratura (foto Rai documentari) Un artista geniale. A volte scomodo. Inviso al potere. Che, però, non ha potuto non chinare la testa di fronte al maestro. Soprattutto dopo la vittoria del Premio Nobel per la Letteratura nel 1997. Un riconoscimento allle sue opere, in particolare quelle teatrali. Mai banali e attuali oggi come non mai.in tv alle 21.25 su Rai 3, invisione, va in ondaFo: l’ultimo. La storia del drammaturgo e del suo teatro. Che continua a dare voci alla contemporaneità, in tutto il mondo. Di cosa parlaFo: l’ultimo ...

