Star Wars: annunciato Il Ritorno dello Jedi – L’Impero (Di venerdì 10 marzo 2023) Star Wars. La casa editrice Marvel Comics ha appena annunciato una nuova pubblicazione: il fumetto Return of the Jedi – The Empire #1. Questo nuovo albo arriverà a giugno 2023 negli Usa (lo aspettiamo anche in Italia, prossimamente grazie a Panini Comics). Si tratta di un one-shot che celebra il 40° anniversario dell’ultimo film della… » Leggi su starwarsnews (Di venerdì 10 marzo 2023). La casa editrice Marvel Comics ha appenauna nuova pubblicazione: il fumetto Return of the– The Empire #1. Questo nuovo albo arriverà a giugno 2023 negli Usa (lo aspettiamo anche in Italia, prossimamente grazie a Panini Comics). Si tratta di un one-shot che celebra il 40° anniversario dell’ultimo film della… »

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... starwarsnewsit : Star Wars: annunciato Il Ritorno dello Jedi - L'Impero - - xovnna : maratonei star wars - NicNic92203 : RT @zan62: Immaginatela con la musica di Star Wars: 'Tatadatta tattadà.. ' ?? (Grazie a Marina Nicoletti su FB) - Paola222006421 : RT @zan62: Immaginatela con la musica di Star Wars: 'Tatadatta tattadà.. ' ?? (Grazie a Marina Nicoletti su FB) - streetloveitaly : @lunaticacri Dovrebbero semplicemente smettere di far film per parecchi anni (un po' come sta facendo la disney con… -