Star Trek | Picard | intervista a Ed Speelers

(Di venerdì 10 marzo 2023) . L'attore - visto anche in You - interpreta Jack Crusher, figlio die Beverly Crusher. Tvserial.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... m_simax : @loperatoreOC Hai la mia benedizione. ? Ma ha un'attenuante. È già tanto che abbia azzeccato almeno la serie..… - propris : @LaBombetta76 @Lucaluandra Oppure l’episodio di Star Trek Enterprise - Mag_erri : Sto leggendo un altro fumetto di star trek hahaha - Mag_erri : Ho letto un fumetto di star trek - ilsommotwinter : @frenchigg @LelaDipi I Calgon erano quelli di Star Trek -

Leggi Anche Morta Nichelle Nichols, fu il tenente Uhura nella serie tvWilliam Shatner ha detto anche di non avere un ruolo preferito ma che cerca solo di divertirsi sul set. E a proposito del suo viaggio nello spazio nel 2021 a bordo del Blue Origin con Jeff ...L'adattamento sarà firmato dalla showrunner di The Boys e: Discovery , Anne Cofell Saunders. La saga fantasy di From Blood and Ash è incentrata su una giovane donna di nome Poppy , scelta ...... gli scienziati hanno quindi deciso di soprannominare la sostanza " materia rossa ", in onore del materiale fantascientifico utilizzato da Spock nel film didel 2009. Il team dichiara di ...

Patrick Stewart: 'Non sapevo cosa fosse Star Trek, sono diventato Jean-Luc Picard' Repubblica TV

Tra i suoi numerosi progetti in fase di sviluppo, Amazon ne ha messo in cantiere un altro che adatterà la serie di romanzi.Disponibili su Prime Video e Paramount+ gli ultimi dieci episodi della serie tv 'Star Trek: Picard' incentrata sull'ammiraglio della leggendaria ...