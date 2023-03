Stangata per Mourinho: la decisione sul ricorso sulla squalifica è un guaio (Di venerdì 10 marzo 2023) Doccia fredda sulla Roma e José Mourinho: è stato respinto il ricorso della società giallorossa e confermata la squalifica di due giornate all'allenatore portoghese. Dopo la sospensiva disposta sabato scorso (fatto che gli aveva permesso di andare in panchina nella vittoria contro la Juventus), la Corte Sportiva d'Appello presieduta da Umberto Maiello ha respinto il reclamo presentato dalla Roma in merito alla sospensione per due partite. Il tecnico, espulso in occasione della gara di campionato con la Cremonese disputata martedì 28 febbraio, era stato sanzionato con 2 giornate di squalifica e un'ammenda di 10.000 euro dal Giudice Sportivo «per aver contestato con veemenza e atteggiamento provocatorio una decisione arbitrale, reiterando tale comportamento all'atto del provvedimento di ... Leggi su iltempo (Di venerdì 10 marzo 2023) Doccia freddaRoma e José: è stato respinto ildella società giallorossa e confermata ladi due giornate all'allenatore portoghese. Dopo la sospensiva disposta sabato scorso (fatto che gli aveva permesso di andare in panchina nella vittoria contro la Juventus), la Corte Sportiva d'Appello presieduta da Umberto Maiello ha respinto il reclamo presentato dalla Roma in merito alla sospensione per due partite. Il tecnico, espulso in occasione della gara di campionato con la Cremonese disputata martedì 28 febbraio, era stato sanzionato con 2 giornate die un'ammenda di 10.000 euro dal Giudice Sportivo «per aver contestato con veemenza e atteggiamento provocatorio unaarbitrale, reiterando tale comportamento all'atto del provvedimento di ...

