Stadio Arechi di Salerno, conclusa la gara per la progettazione

Salerno – E' stato pubblicato l'esito finale della gara bandita dalla Regione Campania per il progetto di ammodernamento dello Stadio "Arechi" di Salerno. Il maggior punteggio è stato conseguito – è scritto in una nota – dalla società "Milan Ingegneria".

