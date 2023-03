“Squalificato anche Daniele”. GF Vip, caos su Dal Moro: “Deve essere così per tutti” (Di venerdì 10 marzo 2023) In queste ore Alfonso Signorini ha, inevitabilmente, scatenato il terrore nello spiato appartamento del GF Vip 7. Chiunque teme la squalifica, ora sempre in agguato. Per sei mesi loro, diciamocelo, si sono potuti esprimere come meglio volevano senza ricevere richiami. È cambiato tutto, paura per Daniele Dal Moro. Durante, e dopo, la rivoluzionaria 40esima puntata del GF Vip 7, l’ira funesta del veneto si è scatenata e contro la povera Oriana Marzoli. È stufa di essere rimproverata e rifiutata dalle argomentazioni, deliranti, di Daniele Dal Moro. Nella notte urla e parolacce da bollino rosso per gli Oriele. Squalifica per il 32enne? GF Vip, bufera su Daniele Dal Moro: “Espulsione anche per lui” Ormai tutto è possibile, dopo il drastico ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 10 marzo 2023) In queste ore Alfonso Signorini ha, inevitabilmente, scatenato il terrore nello spiato appartamento del GF Vip 7. Chiunque teme la squalifica, ora sempre in agguato. Per sei mesi loro, diciamocelo, si sono potuti esprimere come meglio volevano senza ricevere richiami. È cambiato tutto, paura perDal. Durante, e dopo, la rivoluzionaria 40esima puntata del GF Vip 7, l’ira funesta del veneto si è scatenata e contro la povera Oriana Marzoli. È stufa dirimproverata e rifiutata dalle argomentazioni, deliranti, diDal. Nella notte urla e parolacce da bollino rosso per gli Oriele. Squalifica per il 32enne? GF Vip, bufera suDal: “Espulsioneper lui” Ormai tutto è possibile, dopo il drastico ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lionell25091311 : @Dave_z8 Deve essere squalificato anche lui non censurare le sue urla anche Edoardo è stato squalifica per come si comportava con antonella - sabinabz0905 : RT @wwhsd_: Continuo a dire che se Tavassi avesse detto anche solo un terzo di queste parole con questo tono sarebbe stato squalificato all… - sonogiugiu : RT @wwhsd_: Continuo a dire che se Tavassi avesse detto anche solo un terzo di queste parole con questo tono sarebbe stato squalificato all… - GoFigureManu : RT @Mich3leA: “Edoardo in studio non può venire per ovvie ragioni perché è stato squalificato. Lei si invece è gli fanno anche i blocchi co… - AnnalisaFrassi2 : RT @wwhsd_: Continuo a dire che se Tavassi avesse detto anche solo un terzo di queste parole con questo tono sarebbe stato squalificato all… -