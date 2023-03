Squalifica Mourinho | UFFICIALE | il verdetto è definitivo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++La Corte d'Appello Federale ha respinto il ricorso della #Roma: due giornate di squalifica per Josè #Mourinho ch… - tuttosport : La Corte sportiva d'appello ha respinto il ricorso presentato dalla Roma per le 2 giornate di squalifica inflitte a… - SkySport : ULTIM'ORA #ROMA Confermate due giornate di squalifica a #Mourinho: l'allenatore salterà il #Sassuolo e il derby… - Vlahovic_DV9 : RT @FabRavezzani: Come non si fosse ancora coperta sufficientemente di ridicolo, la giustizia sportiva conferma le 2 giornate a Mourinho do… - inforoma24 : ??Dopo il ricorso respinto e le due giornate di squalifica per José #Mourinho, che salterà le sfide contro il… -

Il club giallorosso ha deciso di iniziare un silenzio stampa con effetto immediato e per tutta la durata delladiCome riportato dal Corriere dello Sport, dunque, nessun ...Dopo il ricorso respinto dalla Corte Federale d'Appello in merito alladi, la Roma ha deciso di entrare in silenzio stampa Dopo il ricorso respinto dalla Corte Federale d'Appello in merito alladi José, la Roma ha deciso di entrare ...Così la Roma, compattamente, reagisce alla conferma dellaper due turni che la Corte ...non aveva mai fatto appello per nessuna delle sanzioni che erano state inflitte sia ache ai ...

Squalifica Mourinho, la Roma entra in silenzio stampa

Doccia gelata per la Roma. Roma, Mourinho salta Sassuolo e derby. Il Vate di Setubal sarà dunque costretto a saltare la gara di domenica contro il Sassuolo e soprattutto il derby del prossimo 19 marzo ...e dopo aver ricevuto la conferma della squalifica di due giornata per Jose Mourinho, ha comunicato la linea da seguire. Come riportato da Ansa, la società giallorossa ha deciso di entrare in silenzio ...