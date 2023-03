Squalifica Mourinho, notizia dell’ultim’ora: la decisione sul ricorso! (Di venerdì 10 marzo 2023) È arrivato da poco l’ultimo aggiornamento riguardo la questione tra Mourinho e l’arbitro Serra durante il match tra Cremonese e Roma. Mentre la procura della Figc ha deferito il quarto uomo per aver violato l’articolo 4 del codice di giustizia sportiva e del codice deontologico dell’AIA, anche José Mourinho dovrà scontare una penalizzazione. Mourinho Respinto il ricorso, Mourinho salterà due partite Infatti, nel pomeriggio di oggi si è riunita la Corte federale d’appello che ha respinto il ricorso presentato dal tecnico della Roma per le due giornate di Squalifica che aveva ricevuto. La Corte federale d’appello ha deciso dunque per la conferma della Squalifica dello ‘Special One’. José Mourinho quindi sarà costretto a saltare la sfida contro il ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 10 marzo 2023) È arrivato da poco l’ultimo aggiornamento riguardo la questione trae l’arbitro Serra durante il match tra Cremonese e Roma. Mentre la procura della Figc ha deferito il quarto uomo per aver violato l’articolo 4 del codice di giustizia sportiva e del codice deontologico dell’AIA, anche Josédovrà scontare una penalizzazione.Respinto il ricorso,salterà due partite Infatti, nel pomeriggio di oggi si è riunita la Corte federale d’appello che ha respinto il ricorso presentato dal tecnico della Roma per le due giornate diche aveva ricevuto. La Corte federale d’appello ha deciso dunque per la conferma delladello ‘Special One’. Joséquindi sarà costretto a saltare la sfida contro il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++La Corte d'Appello Federale ha respinto il ricorso della #Roma: due giornate di squalifica per Josè #Mourinho ch… - tuttosport : La Corte sportiva d'appello ha respinto il ricorso presentato dalla Roma per le 2 giornate di squalifica inflitte a… - SkySport : ULTIM'ORA #ROMA Confermate due giornate di squalifica a #Mourinho: l'allenatore salterà il #Sassuolo e il derby… - NCN_it : #Roma, ricorso respinto: confermate le due giornate di squalifica a #Mourinho - EnricoNiente : RT @MatthijsPog: ?? La Corte d'Appello Federale ha respinto il ricorso della Roma: due giornate di squalifica per Josè Mourinho che salterà… -