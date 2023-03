Squalifica Mourinho, la Roma sarà in silenzio stampa contro Sassuolo e Lazio (Di venerdì 10 marzo 2023) Dopo il ricorso respinto dalla Corte Federale d’Appello in merito alla Squalifica di Mourinho, la Roma ha deciso di entrare in silenzio stampa Dopo il ricorso respinto dalla Corte Federale d’Appello in merito alla Squalifica di José Mourinho, la Roma ha deciso di entrare ufficialmente in silenzio stampa per il match contro il Sassuolo e quello contro la Lazio. Nessuno dei tesserati, dunque, parlerà nelle prossime due sfide del campionato di Serie A (quelle in cui è stato Squalificato l’allenatore portoghese). La decisione non riguarderà invece la partita di Europa League di ritorno degli ottavi di finale contro ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 10 marzo 2023) Dopo il ricorso respinto dalla Corte Federale d’Appello in merito alladi, laha deciso di entrare inDopo il ricorso respinto dalla Corte Federale d’Appello in merito alladi José, laha deciso di entrare ufficialmente inper il matchile quellola. Nessuno dei tesserati, dunque, parlerà nelle prossime due sfide del campionato di Serie A (quelle in cui è statoto l’allenatore portoghese). La decisione non riguarderà invece la partita di Europa League di ritorno degli ottavi di finale...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++La Corte d'Appello Federale ha respinto il ricorso della #Roma: due giornate di squalifica per Josè #Mourinho ch… - tuttosport : La Corte sportiva d'appello ha respinto il ricorso presentato dalla Roma per le 2 giornate di squalifica inflitte a… - SkySport : ULTIM'ORA #ROMA Confermate due giornate di squalifica a #Mourinho: l'allenatore salterà il #Sassuolo e il derby… - Bryan01034631 : RT @FabRavezzani: Come non si fosse ancora coperta sufficientemente di ridicolo, la giustizia sportiva conferma le 2 giornate a Mourinho do… - Gianpaolo_5 : Prima la sospensiva, poi la conferma della squalifica per Mourinho. L'obiettivo, secondo me, non era favorire la Ro… -