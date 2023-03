Squalifica Mourinho, il tecnico della Roma torna con il gesto delle manette (Di venerdì 10 marzo 2023) Squalifica Mourinho, il tecnico della Roma, sui social, torna a fare il famoso gesto delle manette che si era già visto in passato Confermata la Squalifica di due giornate per il tecnico della Roma José Mourinho in seguito al battibecco acceso avuto con il quarto uomo Serra a Cremona. E sui social, in uno dei suoi ultimi post, l’allenatore lusitano è tornato a fare il gesto delle manette, ricevendo ovviamente il sostegno dei tifosi giallorossi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 10 marzo 2023), il, sui social,a fare il famosoche si era già visto in passato Confermata ladi due giornate per ilJoséin seguito al battibecco acceso avuto con il quarto uomo Serra a Cremona. E sui social, in uno dei suoi ultimi post, l’allenatore lusitano èto a fare il, ricevendo ovviamente il sostegno dei tifosi giallorossi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

