Squalifica Mourinho | dura protesta della Roma | ecco cosa farà con Sassuolo e Lazio

ROMA - La Roma è furiosa per il ricorso respinto da parte della Corte Sportiva d'appello in merito alle due giornate didi Joséche quindi salterà la sfida contro Sassuolo e Lazio. Per questo dal club è arrivata la decisione di protestare con un silenzio stampa di due giornate di campionato. Nessun ...Il ricorso presentato da Joséper eliminare la suanon è andato a buon fine. Ecco le reazioni social del mondo Juve Il ricorso presentato da José, allenatore della Roma, per eliminare la sua...Fuori per i match con Sassuolo e Lazio leggi anche Roma,sospesa per: va in panchina con la Juventus Aera stata sospesa ladurante l'indagine condotta dalla ...

ROMA - La Roma è furiosa per il ricorso respinto da parte della Corte Sportiva d'appello in merito alle due giornate di squalifica di José Mourinho che quindi salterà la sfida contro Sassuolo e Lazio.Josè Dos Santos Mourinho in data 03.03.2023 avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara e ammenda di € 10.000,00 inflitta al Sig. Josè Dos Santos Mourinho in relazione alla ...