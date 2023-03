Squalifica lamp0 | volgare e intollerabile | ovazione e lacrime al GfVip | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 10 marzo 2023) Il filo dei “Donnalisi” si è spezzato. Edoardo Donnamaria è statoto in tronco, ora Antonella Fiordelisi è rimasta da sola nella casa del Grande Fratello Vip 7. I provvedimenti durissimi annunciati da Alfonso Signorini sono stati messi in atto. Oltre a Donnamaria, anche Edoardo Tavassi è stato ammonito ed è sotto osservazione. Stop alle parolacce, stop ad atteggiamenti aggressivi e volgari, stop al malcostume dilagante nella Casa. Il primo a finire in confessionale è stato Tavassi, richiamato all'ordine dal conduttore del programma per aver spaccato una stecca da biliardo lo scorso martedì: “No, non me fate fuori per una stecca da biliardo”, ha subito esclamato impaurito Edoardo, salvo poi tirare un sospiro di sollievo, quando ha capito di esser stato solo ammonito. Non si è salvato, invece, Donnamaria e questa è l'accusa finale di ...