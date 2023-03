Squalifica in arrivo per Daniele? Frase pronunciata durante la pubblicità (Di venerdì 10 marzo 2023) Ormai lo sappiamo tutti, al GF Vip c’è una nuove linea, tolleranza zero per parolacce e il linguaggio scurrile e infatti per questo motivo è stato Squalificato Edoardo Donnamaria. E la Squalifica potrebbe arrivare anche per Daniele Dal Moro. Mentre su Canale 5 c’era la pubblicità, molti telespettatori si sono collegati su Mediaset Extra ed hanno sentito uno sfogo di Daniele da ‘bollino rosso’. Squalifica per Daniele? Lo sfogo contro Oriana Marzoli. Dal Moro durante un blocco pubblicitario si è lasciato scappare almeno tre parolacce: “Allora io devo fare come fa lei e dirle tutte le cose che io pretendo lei faccia. Quindi non voglio più che lei urli, che faccia la sc**a con Luca Onestini e tutte le altre cose che non mi stanno bene. Tu mi parli ... Leggi su biccy (Di venerdì 10 marzo 2023) Ormai lo sappiamo tutti, al GF Vip c’è una nuove linea, tolleranza zero per parolacce e il linguaggio scurrile e infatti per questo motivo è statoto Edoardo Donnamaria. E lapotrebbe arrivare anche perDal Moro. Mentre su Canale 5 c’era la, molti telespettatori si sono collegati su Mediaset Extra ed hanno sentito uno sfogo dida ‘bollino rosso’.per? Lo sfogo contro Oriana Marzoli. Dal Moroun blocco pubblicitario si è lasciato scappare almeno tre parolacce: “Allora io devo fare come fa lei e dirle tutte le cose che io pretendo lei faccia. Quindi non voglio più che lei urli, che faccia la sc**a con Luca Onestini e tutte le altre cose che non mi stanno bene. Tu mi parli ...

