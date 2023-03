Sputi sul bus contro un bengalese | Roma si “scopre” razzista

(Di venerdì 10 marzo 2023)– Avrebbero preso di mira unsull’autobus, senza nessun apparente motivo, se non il colore della sua pelle. Sarebbe stato questo il “movente” che avrebbe portato due minorenni ed un maggiorenne a sputare ad unsull’autobus, per poi massacrarlo di botte e rapinarlo. Il fatto sarebbe accaduto il 13 novembre 2022 a. I Carabinieri del Comando diPiazza Venezia hanno provveduto ad arrestare i tre presunti malfattori, gravemente indiziati dei reati di rapina aggravata, lesioni personali commesse con finalità di discriminazione o odio razziale e interruzione di pubblico servizio. Le indagini dei Carabinieri, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario e dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni. Secondo quanto emerge dalle ...

