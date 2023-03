Spread tra Btp e Bund apre in rialzo a 186 punti (Di venerdì 10 marzo 2023) Avvio in rialzo per lo Spread tra Btp e Bund. Il differenziale si attesta a 186 punti, rispetto ai 174 punti della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale italiano è stabile al 4,38%. . 10 marzo ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 10 marzo 2023) Avvio inper lotra Btp e. Il differenziale si attesta a 186, rispetto ai 174della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale italiano è stabile al 4,38%. . 10 marzo ...

