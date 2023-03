Spread Btp - Bund si allarga a 180 punti base (Di venerdì 10 marzo 2023) Sale lo Spread fra Btp e Bund. Il differenziale conclude la seduta a 180,5 punti base, al di sotto dei livelli raggiunti durante la seduta ma ben al di sopra dei 174,6 della chiusura di giovedì. Il ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 10 marzo 2023) Sale lofra Btp e. Il differenziale conclude la seduta a 180,5, al di sotto dei livelli raggiunti durante la seduta ma ben al di sopra dei 174,6 della chiusura di giovedì. Il ...

Sale lo spread fra Btp e Bund. Il differenziale conclude la seduta a 180,5 punti base, al di sotto dei livelli raggiunti durante la seduta ma ben al di sopra dei 174,6 della chiusura di giovedì. Il rendimento ...