Sport | Abodi | ' un dovere di dedicare minuto di silenzio e riflessione a vittime Cutro'

(Di venerdì 10 marzo 2023) Roma, 10 mar. (Adnkronos) - “La tragedia diha trasformato in questi giorni il palazzo dellocittadino, il PalaMilone, nella camera mortuaria di esseri umani, donne e uomini, a partire da bambine e bambini che, in cerca di speranze, hanno perso la vita, traditi da trafficanti di persone, delinquenti senza scrupoli. Un luogo die di socialità ha dovuto accogliere così tante vite perdute di fronte alle quali ci inchiniamo, avvertendo ildiloro undie preghiera sui campi di gioco e di gara italiani, di tutte le disciplineive, in questo fine settimana". Lo dichiara il ministro per loe i giovani, Andrea. "Ringrazio il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : “VOGLIONO LA SUPERLEGA PER FARE PIÙ SOLDI? GESTISCANO MEGLIO QUELLI CHE HANNO” Domanda: chi ha mai detto questa sem… - dk768 : RT @ZZiliani: @maxMDN58 Ti ricordo il panorama MINISTRO SPORT: #Abodi PRESIDENTE CONI: #Malagò PRESIDENTE FJGC: #Gravina PRESIDENTE LEGA SE… - VincenzoIanno16 : RT @CalcioFinanza: Pirateria, il ministro dello Sport Andrea #Abodi: «Serve un testo approvato entro l’estate, prima dell'inizio del nuovo… - FPIBoxe : La FPI, come da richiesta del Presidente del CONI Giovanni Malagò e su invito del Ministro per lo Sport Andrea Abod… - Coninews : Un minuto di silenzio nelle manifestazioni sportive di questo fine settimana, in memoria della tragedia accaduta a… -

... riflessione e preghiera sui campi di gioco e di gara italiani, di tutte le discipline sportive, in questo fine settimana": così, in una nota, il ministro per loe i giovani, Andrea. "...Stretta in arrivo sullo streaming pirata della Serie A (e non solo) Le parole del Ministro delloAndreasono chiare: bisogna contrastare il fenomeno dell'illecita visione di contenuti ...In Aggiornamento: Il Presidente del CONI Giovanni Malagò, su invito del Ministro per loAndrea, chiede alle FSN/DSA /EPS di effettuare un minuto di silenzio in occasione delle manifestazioni sportive che si disputeranno nel fine settimana, in memoria della tragedia accaduta ...

Abodi: "Entro l'estate una norma contro la pirateria" La Gazzetta dello Sport

Sempre più spettatori per la nostra serie A. Ogni giornata registra circa sei milioni di audience su Dazn: la sfida più vista finora è stata quella tra Juventus e Inter ...Un minuto di silenzio per le vittime del naufragio dei migranti a Cutro, in Calabria: lo ha deciso il Coni. "Il presidente Giovanni Malago', su ...