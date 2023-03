Spezia, Semplici: «Due punte? Voglio fare un certo tipo di gara» (Di venerdì 10 marzo 2023) Leonardo Semplici, allenatore dello Spezia, ha parlato prima del fischio d’inizio del match contro l’Inter: le dichiarazioni Leonardo Semplici, allenatore dello Spezia, ha parlato a Dazn prima del match contro l’Inter. LE PAROLE – «La nostra mentalità è quella di dover fare la partita contro tutti, possiamo metterli in difficoltà se abbiamo la palla. E’ un gruppo importante a livello morale, proveremo a fare una grande prestazione per vincere. Le due punte? Voglio provare a fare un certo tipo di gara contro l’Inter». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 10 marzo 2023) Leonardo, allenatore dello, ha parlato prima del fischio d’inizio del match contro l’Inter: le dichiarazioni Leonardo, allenatore dello, ha parlato a Dazn prima del match contro l’Inter. LE PAROLE – «La nostra mentalità è quella di doverla partita contro tutti, possiamo metterli in difficoltà se abbiamo la palla. E’ un gruppo importante a livello morale, proveremo auna grande prestazione per vincere. Le dueprovare aundicontro l’Inter». L'articolo proviene da Calcio News 24.

