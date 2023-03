Spezia - Inter: Sky o Dazn? Dove vederla in tv e in streaming (Di venerdì 10 marzo 2023) Spezia - Inter si gioca stasera (ore 20,45) a La Spezia. L'Inter è rimasta imbattuta nei cinque precedenti in Serie A contro lo Spezia grazie a 4 successi e 1 pareggio; complessivamente contro i ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 10 marzo 2023)si gioca stasera (ore 20,45) a La. L'è rimasta imbattuta nei cinque precedenti in Serie A contro lograzie a 4 successi e 1 pareggio; complessivamente contro i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SportRepubblica : Inter-Spezia, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv - infoitsport : Spezia-Inter, la formazione di - infoitsport : Inter aria di mare: da La Spezia al Porto - infoitsport : Dove vedere Spezia-Inter in tv - infoitsport : Diretta Spezia-Inter ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni -