Spezia-Inter, Serie A: probabili formazioni e diretta tv (Di venerdì 10 marzo 2023) La Serie A riprende dopo la scorpacciata di coppe europee, e si appresta a prendere il via con la ventiseiesima giornata. Ad aprire le danze sarà Spezia-Inter, in programma alle ore 20:45 allo stadio Picco. Una sfida che mette di fronte due squadre parecchio lontane in classifica. Gli ospiti occupano infatti la seconda posizione, con 50 punti, e sono impegnati in una corsa alla prossima Champions League che si fa sempre più avvincente. Gli uomini di Inzaghi, inoltre, cercano una vittoria che possa permettere loro di tenere vive le residue speranza in ottica scudetto. I padroni di casa, che hanno da poco cambiato guida tecnica – con Semplici subentrato a Gotti – stazionano invece in quartultima posizione, a quota 21 punti, e sono ormai stati risucchiati nella lotta per non retrocedere. l'Hellas Verona, terzultimo, ha infatti ridotto il ...

