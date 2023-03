Spezia-Inter oggi in tv | Serie A 2023 | orario | canale | programma in chiaro | streaming | probabili formazioni

Leggi su oasport

(Di venerdì 10 marzo 2023) Sarà la sfida traeda dare il via alla ventiseiesima giornata diA 2022-. Al Picco di Lala squadra di Semplici è chiamata all’impresa per conquistare punti che le permettano di respirare un po’ in chiave salvezza; difficile contro i nerazzurri, con cui hanno raccolto soltanto un pareggio nelle cinque precedenti partite. I padroni di casa continuano ad avere qualche problema di formazione. Assente Reca per squalifica, che si aggiunge agli indisponibili Bastoni, Moutinho, Zoet ed Holm; Leonardo Semplici potrebbe optare per schierare Nikolau sulla sinistra e Caldara al centro della difesa assieme ad Ampadu. Confermato il trio Verde-Agudelo-Gyasi alle spalle di bomber Nzola. Dall’altra parte i nerazzurri potrebbero optare per un po’ di turnover in vista del match di ...