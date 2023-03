Spezia-Inter | Marotta | “Testa al Porto? Non deve succedere Non dobbiamo dimenticare il campionato”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter_TV : ??? LIVE! ?? È in onda LiveMatch pre #SpeziaInter ???? ?? In studio @EvaGini, Thomas #Lawrence e Marco #Andreolli ??… - Inter : Sono 5 i precedenti in Serie A tra Inter e Spezia: quante sono le vittorie nerazzurre? #ForzaInter - blasetti_matteo : Incomincia Spezia-Inter - susydigennaro : RT @napolimagazine: SPEZIA - Ampadu: 'L'Inter è una squadra forte, ma noi faremo la nostra partita' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SPEZIA - Ampadu: 'L'Inter è una squadra forte, ma noi faremo la nostra partita' -

Semplici sceglie il tandem Nzola - Shomurodov. In mezzo c'è ...Commenta per primo Il tecnico delloLeonardo Semplici ha parlato a Dazn prima della gara contro l': 'Due punte Sono due giocatori di grande valore, ho capito gli equilibri e ora si possono mettere le due punte, voglio fare ...... ha spiegato la scelta di Inzaghi, che per la sfida contro loha scelto Handanovic al posto di Onana. 'Handanovic ha costruito una carriera intera su professionalità e atteggiamento. L'...

Spezia - Inter Serie A 2022 la Repubblica

Inter, le parole di Beppe Marotta poco prima del fischio d’inizio della gara contro lo Spezia. Il messaggio non passa inosservato. Una partita dal peso specifico non indifferente, che si inserisce in ...Questa sera l'Inter, prossima avversaria in Serie A della Juventus, sarà di scena a La Spezia. Nelle fila nerazzurre Dumfries è nell'elenco dei diffidati e qualora dovesse ...