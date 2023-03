Spezia-Inter LIVE Match Center: segui tutti gli aggiornamenti in diretta (Di venerdì 10 marzo 2023) Spezia-Inter è l’incontro valido per la ventiseiesima giornata di Serie A 2022-2023: segui il LIVE Match Center a cura di ScoreAxis. L’Inter di Simone Inzaghi sfida lo Spezia allenato da Leonardo Semplici. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 20.45, si gioca allo stadio Picco di La Spezia. In alternativa puoi anche seguire la cronaca testuale LIVE di Spezia-Inter sul nostro sito, cliccando QUI Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © ... Leggi su inter-news (Di venerdì 10 marzo 2023)è l’incontro valido per la ventiseiesima giornata di Serie A 2022-2023:ila cura di ScoreAxis. L’di Simone Inzaghi sfida loallenato da Leonardo Semplici. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 20.45, si gioca allo stadio Picco di La. In alternativa puoi anchere la cronaca testualedisul nostro sito, cliccando QUI-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale () © ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter_TV : ??? LIVE! ?? È in onda LiveMatch pre #SpeziaInter ???? ?? In studio @EvaGini, Thomas #Lawrence e Marco #Andreolli ??… - Inter : Sono 5 i precedenti in Serie A tra Inter e Spezia: quante sono le vittorie nerazzurre? #ForzaInter - laspezianews : Spezia-Inter: Zurkowski titolare, in attacco la coppia Nzola-Shomurodov Tutto pronto per la grande sfida #seriea… - fcin1908it : LIVE, Spezia-Inter 0-0: la LuLa in attacco e Handanovic torna tra i pali dal primo - PuntosFutbolMX : ????Jornada 26 #SerieA 13:45 Spezia vs Inter -