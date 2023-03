Spezia-Inter, le formazioni ufficiali: out Çalhano?lu! (Di venerdì 10 marzo 2023) Ci siamo: tra pochi minuti prenderà il via la 26ª giornata di Serie A, con l’Inter che farà visita allo Spezia (di seguito sono riportate le formazioni ufficiali delle due squadre). Il calcio d’inizio sarà dato alle 20:45, con la diretta della sfida che sarà visibile sulla piattaforma streaming di DAZN e in TV su Zona DAZN di Sky. Sono soltanto 2 i precedenti di Serie A disputati in Liguria fra le due compagini: nel 2020/21 il risultato fu di 1-1 (reti di Farias e Periši?), mentre nella stagione successiva i nerazzurri la spuntarono per 1-3 (gol di Brozovi?, L. Martínez, Maggiore e Sánchez). L’Inter ha invece sempre vinto in casa in campionato, gara d’andata della stagione in corso compresa (3-0 firmato L. Martínez, Çalhano?lu e J. Correa). L’ultimo pareggio per 0-0 in casa dell’Hellas Verona ha ... Leggi su 11contro11 (Di venerdì 10 marzo 2023) Ci siamo: tra pochi minuti prenderà il via la 26ª giornata di Serie A, con l’che farà visita allo(di seguito sono riportate ledelle due squadre). Il calcio d’inizio sarà dato alle 20:45, con la diretta della sfida che sarà visibile sulla piattaforma streaming di DAZN e in TV su Zona DAZN di Sky. Sono soltanto 2 i precedenti di Serie A disputati in Liguria fra le due compagini: nel 2020/21 il risultato fu di 1-1 (reti di Farias e Periši?), mentre nella stagione successiva i nerazzurri la spuntarono per 1-3 (gol di Brozovi?, L. Martínez, Maggiore e Sánchez). L’ha invece sempre vinto in casa in campionato, gara d’andata della stagione in corso compresa (3-0 firmato L. Martínez, Çalhano?lu e J. Correa). L’ultimo pareggio per 0-0 in casa dell’Hellas Verona ha ...

