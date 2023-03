Spezia-Inter, la probabile formazione: De Vrij scalpita – SM (Di venerdì 10 marzo 2023) Le probabili scelte di Simone Inzaghi in vista della sfida di questa sera contro lo Spezia, match che precederà il ritorno degli ottavi contro il Porto. PROBABILI – L’Inter deve tornare a vincere in trasferta. L’ultima vittoria è quella del 29 gennaio a Cremona. Considerando il ritorno con il Porto, Simone Inzaghi pensa a un turnover ragionato. Secondo Sport Mediaset, dopo la panchina contro il Lecce, Romelu Lukaku partirà dal primo minuto contro lo Spezia. Saranno Lautaro Martinez e Edin Dzeko a giocarsi una maglia da titolare. Come prima dell’andata, Samir Handanovic potrebbe tornare a difendere i pali. In difesa potrebbe riposare Francesco Acerbi per Stefan De Vrij, in una difesa composta da Matteo Darmian e Alessandro Bastoni. Sulle fasce spazio a Denzel Dumfries e Robn Gosens, aspettando che Federico Dimarco torni ... Leggi su inter-news (Di venerdì 10 marzo 2023) Le probabili scelte di Simone Inzaghi in vista della sfida di questa sera contro lo, match che precederà il ritorno degli ottavi contro il Porto. PROBABILI – L’deve tornare a vincere in trasferta. L’ultima vittoria è quella del 29 gennaio a Cremona. Considerando il ritorno con il Porto, Simone Inzaghi pensa a un turnover ragionato. Secondo Sport Mediaset, dopo la panchina contro il Lecce, Romelu Lukaku partirà dal primo minuto contro lo. Saranno Lautaro Martinez e Edin Dzeko a giocarsi una maglia da titolare. Come prima dell’andata, Samir Handanovic potrebbe tornare a difendere i pali. In difesa potrebbe riposare Francesco Acerbi per Stefan De, in una difesa composta da Matteo Darmian e Alessandro Bastoni. Sulle fasce spazio a Denzel Dumfries e Robn Gosens, aspettando che Federico Dimarco torni ...

