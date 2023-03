Spezia-Inter, la MOVIOLA LIVE: Caldara su Darmian, rigore col Var per i nerazzurri (Di venerdì 10 marzo 2023) Di seguito la rassegna degli episodi da MOVIOLA in Spezia-Inter, gara di apertura del 26esimo turno di Serie A: Spezia – Inter venerdì or... Leggi su calciomercato (Di venerdì 10 marzo 2023) Di seguito la rassegna degli episodi dain, gara di apertura del 26esimo turno di Serie A:venerdì or...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter_TV : ??? LIVE! ?? È in onda LiveMatch pre #SpeziaInter ???? ?? In studio @EvaGini, Thomas #Lawrence e Marco #Andreolli ??… - Inter : Sono 5 i precedenti in Serie A tra Inter e Spezia: quante sono le vittorie nerazzurre? #ForzaInter - La_Ri71 : @Inter Meno male non sono a La Spezia che altrimenti davano la colpa a me.?? - sportface2016 : MOVIOLA - #SpeziaInter, fallo di #Caldara su #DAmbrosio: #Marinelli fischia rigore al Var. #LautaroMartinez si fa i… - FcInterNewsit : 17' Continua ad attaccare l'Inter. Gosens anticipa Barella in area e calcia: respinge la difesa dello Spezia #SpeziaInter 0-0 #SerieA -

Spezia Ampadu: "Inter forte, ma faremo la nostra partita" ... difensore dello Spezia, ha parlato prima del fischio d'inizio del match contro l'Inter: le sue dichiarazioni Ethan Ampadu, difensore dello Spezia, ha parlato a Dazn prima della sfida con l'Inter. LE ... Moviola Spezia Inter: l'episodio chiave del match L'episodio arbitrale chiave del match valido per la 26ª giornata di Serie A 2022/23: moviola Spezia Inter L'episodio chiave della moviola del match tra Spezia e Inter, valido per la 26ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l'arbitro Marinelli. L'EPISODIO CHIAVE DEL ... Inter, Marotta: "Pensare al Porto Non deve assolutamente succedere oggi" Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, ha parlato prima del fischio d'inizio del match contro lo Spezia Beppe Marotta, ad dell'Inter, ha parlato a Dazn prima del match con lo Spezia. LE PAROLE - "Non deve assolutamente succedere di pensare al Porto. Martedì sarà un grande appuntamento e la ... Spezia-Inter, il risultato in diretta LIVE Sky Sport Spezia, Amian non ricorda "L'anno scorso punti con Milan e Napoli" Parlando al Corriere dello Sport, il terzino dello Spezia Kelvin Amian spiega come la sua squadra sta preparando la sfida all'Inter: "L'anno scorso abbiamo superato Milan e Napoli, quest'anno con le ...