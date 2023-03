Spezia-Inter, la Champions League che conta oggi è la prossima (Di venerdì 10 marzo 2023) Spezia-Inter apre alle 20.45 la ventiseiesima giornata di Serie A. Comincia la mini-serie di due trasferte fondamentali per indirizzare la parte finale della stagione: oggi vietato pensare al Porto. OBIETTIVO A LUNGO TERMINE – Per Spezia-Inter la testa deve essere sulla Champions League… della prossima stagione. Sì: non quella di martedì, col ritorno degli ottavi in casa del Porto, ma a quella del 2023-2024. Chiudere in uno dei primi quattro posti è fondamentale per mantenere la competitività, così come per evitare ulteriori problemi. La facile vittoria sul Lecce ha fatto ripartire la corsa, ora bisogna dare continuità. Cosa quasi mai avvenuta in trasferta, dove l’Inter ha troppo spesso steccato come contro Sampdoria e Bologna. La ... Leggi su inter-news (Di venerdì 10 marzo 2023)apre alle 20.45 la ventiseiesima giornata di Serie A. Comincia la mini-serie di due trasferte fondamentali per indirizzare la parte finale della stagione:vietato pensare al Porto. OBIETTIVO A LUNGO TERMINE – Perla testa deve essere sulla… dellastagione. Sì: non quella di martedì, col ritorno degli ottavi in casa del Porto, ma a quella del 2023-2024. Chiudere in uno dei primi quattro posti è fondamentale per mantenere la competitività, così come per evitare ulteriori problemi. La facile vittoria sul Lecce ha fatto ripartire la corsa, ora bisogna dare continuità. Cosa quasi mai avvenuta in trasferta, dove l’ha troppo spesso steccato come contro Sampdoria e Bologna. La ...

